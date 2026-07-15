С Дона в Турцию экспортировали 6,9 тысячи тонн подсолнечного шрота. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области. В период с 6 по 10 июля 2026 года донские специалисты оформили на экспорт в Турцию крупную партию кормов растительного происхождения. Общий вес отправленного подсолнечного шрота составил 6,9 тысячи тонн. Перед отправкой груза ветеринарные врачи провели тщательный контроль качества. Был осуществлен обязательный отбор проб для лабораторных исследований на соответствие всем строгим требованиям страны-импортера.