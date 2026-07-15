«Гаражная амнистия» в Башкирии: ее намерены продлить на пять лет

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Программа распространяется на капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, в том числе в гаражно-строительных кооперативах. Узаконить «ракушки», подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также самовольные постройки по этой программе не получится.