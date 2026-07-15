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«Гаражная амнистия» в Башкирии: ее намерены продлить на пять лет

В Башкирии до 2031 года продлят «гаражную амнистию».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии у владельцев гаражей появится еще пять лет, чтобы оформить имущество по упрощенной схеме. Об этом рассказали в Росреестре республики.

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Программа распространяется на капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, в том числе в гаражно-строительных кооперативах. Узаконить «ракушки», подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также самовольные постройки по этой программе не получится.

После оформления документов собственники смогут продавать гаражи, передавать по наследству и получать компенсацию в случае сноса.

По данным Росреестра, с сентября 2021 года жители республики оформили почти 16 тысяч объектов: 6 156 гаражей и 9 825 земельных участков. По всей стране за пять лет зарегистрировали права более чем на 800 тысяч объектов.

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