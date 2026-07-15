Карантин из-за бешенства ввели в Богородском округе Нижегородской области

Источник заражения зафиксирован в одном из личных подсобных хозяйств. На время действия ограничительных мер в населённом пункте действует ряд запретов: нельзя организовывать действия, предполагающие транспортировку животных, запрещено охотиться на диких зверей, восприимчивых к заболеванию, а также отлавливать их с целью передачи в зоопарки.