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Карантин из-за бешенства ввели в Богородском округе Нижегородской области

Доступ посторонних лиц на территорию эпизоотического очага строго ограничен.

В Богородском округе Нижегородской области, в деревне Березовка, установили карантин из‑за выявленного случая бешенства. Информация об этом содержится в указе главы региона — документ размещён на официальном портале правовой информации.

Источник заражения зафиксирован в одном из личных подсобных хозяйств. На время действия ограничительных мер в населённом пункте действует ряд запретов: нельзя организовывать действия, предполагающие транспортировку животных, запрещено охотиться на диких зверей, восприимчивых к заболеванию, а также отлавливать их с целью передачи в зоопарки.

Доступ посторонних лиц на территорию эпизоотического очага строго ограничен. Кроме того, под запретом находится ввоз и вывоз животных, которые могут быть подвержены заражению.

Ранее отстрел лисиц из-за бешенства разрешили в Нижегородской области.