Карантин из-за бешенства ввели в Богородском округе Нижегородской области

В Богородском округе Нижегородской области, в деревне Березовка, установили карантин из‑за выявленного случая бешенства. Информация об этом содержится в указе главы региона — документ размещён на официальном портале правовой информации.
Источник заражения зафиксирован в одном из личных подсобных хозяйств. На время действия ограничительных мер в населённом пункте действует ряд запретов: нельзя организовывать действия, предполагающие транспортировку животных, запрещено охотиться на диких зверей, восприимчивых к заболеванию, а также отлавливать их с целью передачи в зоопарки.
Доступ посторонних лиц на территорию эпизоотического очага строго ограничен. Кроме того, под запретом находится ввоз и вывоз животных, которые могут быть подвержены заражению.
Ранее отстрел лисиц из-за бешенства разрешили в Нижегородской области.