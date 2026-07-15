Новорожденных котят спасенной в Красноярском крае самки ирбиса Аксу показали в зоопарке

Спасенная в Красноярском крае самка снежного барса Аксу и ее «возлюбленный» Снежек во второй раз стали родителями. 24 мая в Пермском зоопарке у них родились три барсенка — две самки и один самец.
Котята здоровы, развиваются согласно возрасту. Малыши растут активными и любознательными, изучают вольер и даже пытаются забраться на полочки и бревна. Мама кормит барсят самостоятельно. Пока котята проживают в специальном «родовом» вольере, отдельно от самца.
Напомним, в 2019 году Аксу попала в браконьерский капкан в горах Таджикистана и серьезно повредила заднюю лапу. Раненое животное доставили в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», где ветеринары провели операцию и ампутировали травмированную конечность. В дикой природе самка бы не выжила, поэтому ее оставили под наблюдением специалистов.
В 2022 году Аксу перевезли в Пермский зоопарк для формирования маточного поголовья. Первое потомство у пары появилось в 2024 году — тогда родились два самца.
Снежные барсы занесены в Красную книгу России, их численность в стране не превышает 87 особей. В зоопарках России содержится 16 ирбисов, 9 из которых родились в Пермском зоопарке. В будущем планируется, что потомство Аксу пройдет обучение жизни в дикой природе в специальном центре, который строится в Красноярском крае, и будет выпущено в Саяно-Шушенский заповедник.
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