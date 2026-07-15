Новорожденных котят спасенной в Красноярском крае самки ирбиса Аксу показали в зоопарке

Снежные барсы занесены в Красную книгу России, их численность в стране не превышает 87 особей. В зоопарках России содержится 16 ирбисов, 9 из которых родились в Пермском зоопарке. В будущем планируется, что потомство Аксу пройдет обучение жизни в дикой природе в специальном центре, который строится в Красноярском крае, и будет выпущено в Саяно-Шушенский заповедник.