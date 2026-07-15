Почему появляются мошки в квартире и чем их можно вывести

Мелкие мошки в квартире могут появиться даже у самых аккуратных хозяев. Сначала кажется, что в помещение случайно залетела пара насекомых. Но уже через несколько дней они начинают кружить над фруктами, цветочными горшками или раковиной. Избавиться от них можно, однако для этого важно не только уничтожить взрослых особей, но и найти источник, где они размножаются. Почему в квартире появляются мошки, какие виды встречаются чаще всего и что делать, чтобы они не вернулись снова, — в материале «Газеты.Ru».