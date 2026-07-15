Выпадение 15−25 мм осадков ожидается в Ростове

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупредил жителей и гостей города о возможном ухудшении погоды. В течение дня 15 июля прогнозируют дождь с градом, ожидается выпадение 15−25 мм осадков.
— Поручил организовать подготовку сил и средств для реагирования во время непогоды, — написал в соцсетях Александр Скрябин.
Глава донской столицы попросил всех быть осторожными и планировать свои передвижения по городу с учетом погоды. В любых экстренных ситуациях нужно обращаться в службу «112».
Напомним, ранее в регионе объявили штормовое предупреждение. Грозовые ливни ожидаются сегодня, а также ночью и утором 16 июля.
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