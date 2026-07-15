Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школы Белебеевского района Башкирии оснастят новым оборудованием

Его установят в кабинетах физики, музыки и изобразительного искусства.

Новое оборудование приобретут в школы Белебеевского района Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.

Материально-техническую базу пополняют в кабинетах физики, музыки и изобразительного искусства. Для занятий закупают лабораторное и демонстрационное оборудование для проведения экспериментов и практического знакомства со сложными физическими явлениями, а также современную акустическую технику, мольберты, гипсовые модели и другое.

«Новое оборудование позволит сделать образовательный процесс более современным и интересным. Это важный вклад в создание комфортных условий для обучения и всестороннего развития наших детей», — отметила начальник управления образования Белебеевского района Татьяна Лапшина.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.