Школы Белебеевского района Башкирии оснастят новым оборудованием

Новое оборудование приобретут в школы Белебеевского района Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.
Материально-техническую базу пополняют в кабинетах физики, музыки и изобразительного искусства. Для занятий закупают лабораторное и демонстрационное оборудование для проведения экспериментов и практического знакомства со сложными физическими явлениями, а также современную акустическую технику, мольберты, гипсовые модели и другое.
«Новое оборудование позволит сделать образовательный процесс более современным и интересным. Это важный вклад в создание комфортных условий для обучения и всестороннего развития наших детей», — отметила начальник управления образования Белебеевского района Татьяна Лапшина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.