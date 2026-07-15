Калининградец получил 20 лет колонии за контрабанду 134 кг наркотиков в поездах

В Калининграде вынесен приговор 38-летнему местному жителю, организовавшему контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Суд установил, что в 2022—2023 годах мужчина наладил канал поставки эфедрона, кокаина и других наркотиков общей массой более 134,6 килограмма. Товар прятали в локомотивах железнодорожных составов, следующих в Калининградскую область, для дальнейшего…