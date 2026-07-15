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Калининградец получил 20 лет колонии за контрабанду 134 кг наркотиков в поездах

В Калининграде вынесен приговор 38-летнему местному жителю, организовавшему контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Суд установил, что в 2022—2023 годах мужчина наладил канал поставки эфедрона, кокаина и других наркотиков общей массой более 134,6 килограмма. Товар прятали в локомотивах железнодорожных составов, следующих в Калининградскую область, для дальнейшего…

Источник: Янтарный край

В Калининграде вынесен приговор 38-летнему местному жителю, организовавшему контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Суд установил, что в 2022—2023 годах мужчина наладил канал поставки эфедрона, кокаина и других наркотиков общей массой более 134,6 килограмма.

Товар прятали в локомотивах железнодорожных составов, следующих в Калининградскую область, для дальнейшего сбыта.

Преступную деятельность пресекли сотрудники Калининградской областной таможни. Суд с учётом позиции гособвинителя назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в 1 миллион рублей и ограничения свободы на 1,5 года после отбытия основного срока.

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