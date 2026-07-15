Первышов: Тамбовская сетевая компания полностью отойдет государству к 2029 году

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в ходе отчета перед местной облдумой за 2025 год заявил, что на исправление допущенных «Тамбовской сетевой компанией» (ТСК, региональный оператор по обращению с отходами и крупнейший игрок местного коммунального рынка) ошибок и ее полную национализацию потребуется еще три года. Таким образом, контроль над 100% акций ТСК облправительство может получить к 2029 году.
«Мы будем нести полную ответственность перед населением и не будем зависеть от характера и мнения или капризов того или иного физлица или юрлица, которое диктует нам условия. Органы госвласти должны взять полный контроль над коммунальным сектором», — заявил господин Первышов.
Он также отметил, что ТСК сейчас находится «в предбанкротном состоянии». При этом, по мнению губернатора, допустить банкротства компании нельзя, так как ситуация в регионе будет «в тысячу раз хуже, чем в 2024 году».
«Ситуацию сильно запустили, но мы ее обязаны исправить», — заключил Евгений Первышов.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025-го господин Первышов рассказывал, что в государственную собственность по решению суда перешли 48,5% изъятых у структур осужденного за мошенничество экс-сотрудника ФСБ Евгения Свиридова акций ТСК.
На тот момент регион уже владел 30% акций, и власти рассчитывали получить из государственной в региональную собственность пакет в 48,5% и стать мажоритарным собственником регоператора с порядка 78,5%, а затем увеличить долю до 100%.
Подробнее о национализации ТСК — в материале «Ъ-Черноземье».