Первышов: Тамбовская сетевая компания полностью отойдет государству к 2029 году

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в ходе отчета перед местной облдумой за 2025 год заявил, что на исправление допущенных «Тамбовской сетевой компанией» (ТСК, региональный оператор по обращению с отходами и крупнейший игрок местного коммунального рынка) ошибок и ее полную национализацию потребуется еще три года. Таким образом, контроль над 100% акций ТСК облправительство может получить к 2029 году.