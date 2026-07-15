Интерес абитуриентов к управленческим специальностям в Прикамье растет

Предварительные итоги приемной кампании показывают, что средний балл ЕГЭ у претендентов на бюджетные места составляет 93,67. Это говорит о том, что за места борются сильнейшие выпускники школ региона. Общий прирост числа заявлений по сравнению с прошлым годом составил почти 30%, при этом особенно заметен рост интереса к платному образованию — более чем на 40%, что отражает готовность семей инвестировать в подготовку управленцев высшего звена.