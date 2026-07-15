Как Паравян и Першина победили на шахматной высшей лиге в Курске?

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров.
В Курске прошли соревнования Высшей лиги по шахматам.
В них участвовало 27 мужчин и 25 женщин из 28 регионов России. Главной целью было определить пятёрку участников суперфиналов предстоящих чемпионатов России. Итоги были опубликованы в «АиФ»-НП" № 27 2026 г.
Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на всю партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Боевой настрой всех участников был заметен с первого тура. Но к середине турнира всё же начинало сказываться мастерство более опытных шахматистов.
Посмотрите яркую комбинацию в партии 5-го тура будущего победителя турнира среди мужчин Д. Паравяна против игравшего чёрными С. Ветохина (оба — Москва) (диаграмма 1): 22.Л:h6! gh 23.Фg6+ Крh8 24.Ф:h6+ Крg8 25.Фg6+ Крh8 26.Фh5+ Крg8 27.Лh3 Фd3+ 28.Кра1 Фh7 29.Лg3+ Крh8 30.Ch6 Лg8 31.Cb1 Л: g3 32.fg. В итоге чёрные сдались.
После этой победы Давид вышел в лидеры и не уступал первую строчку до самого финиша.
Несколько иной путь был у победительницы женского турнира Марии Першиной из С. -Петербурга. После досадного поражения в третьем туре Мария выдала серию из пяти побед подряд, сметая всех и вся на своём пути. Посмотрите окончание партии 7-го тура М. Першина — Е. Ковалевская (Москва), где обе соперницы шли в атаку, что называется, с открытым забралом (диаграмма 2): 18… Kf3+ 19.Л:f3 gf 20.Ф:f3 Kg4 21.e5 С: е5 22.fe Ф: е5 23.Cf4 Фd4+ 24.Крh1 a6 25.Ka4 Лdg8 26.К:с5 Kf2+ 27.Ф:f2 Ф: d5+ 28.Ke4+ Крd8 29.Cc7+ Кре7 30.Фf6+, и чёрные сдались.
В последнем туре многие партии лидеров завершились вничью. Ведь главная задача — выход в суперфинал — многими была выполнена досрочно. Дата и место проведения суперфиналов пока не определены.
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Публикуем фамилии читателей, первыми приславшими верное решение задачи Н. Майстренко, 1971 г., опубликованной в «АиФ»-НП" № 21 2026 г. Это волгоградцы В. Анисимов, В. Беленов, А. Ганнов, А. Игнатьев, Г. Калмыков и Г. Попов (Якутск). Решение: 1.Фg7!