Как Паравян и Першина победили на шахматной высшей лиге в Курске?

Несколько иной путь был у победительницы женского турнира Марии Першиной из С. -Петербурга. После досадного поражения в третьем туре Мария выдала серию из пяти побед подряд, сметая всех и вся на своём пути. Посмотрите окончание партии 7-го тура М. Першина — Е. Ковалевская (Москва), где обе соперницы шли в атаку, что называется, с открытым забралом (диаграмма 2): 18… Kf3+ 19.Л:f3 gf 20.Ф:f3 Kg4 21.e5 С: е5 22.fe Ф: е5 23.Cf4 Фd4+ 24.Крh1 a6 25.Ka4 Лdg8 26.К:с5 Kf2+ 27.Ф:f2 Ф: d5+ 28.Ke4+ Крd8 29.Cc7+ Кре7 30.Фf6+, и чёрные сдались.