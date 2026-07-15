Мэрия заключила контракт с УФСИН на обустройство ограждений для контейнерных площадок

Фото: Елена Дятлова.
Администрация Калининграда заключила контракт с УФСИН на обустройство ограждений для контейнерных площадок. Также планируется обустроить подъездные пути, установить надёжное основание и обновить сами контейнеры. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова в своем телеграм-канале.
«Ведомство постоянно успешно участвует в городских проектах: изготавливают лавочки, поставляют постельное бельё для учреждений, помогают с уборкой города зимой. Спасибо им за надежное партнерство», — написала Дятлова.
В 2026 году для Калининграда закупают 278 новых контейнеров. Их разместят как на площадках, которые обустраивают в этом году, так и там, где необходима замена старых: «Знаем все проблемные адреса, работаем по ним».
«В планах на 2026 год — привести в порядок в общей сложности 46 контейнерных площадок, чтобы наш город стал чище и уютнее», — добавила глава администрации.
Напомним, что в июне прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что в Калининграде намерены запустить отдельную программу по ремонту контейнерных площадок ТКО.
Чиновница пояснила, что это благоустройство (замощение площадок и подходов к ним, покупка новых контейнеров и навесов над ними) ранее касалось лишь контейнерных площадок, находящихся на муниципальной земле, либо на земле неразграниченной формы собственности.
«Большинство площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов — это площадки, которые находятся на придомовой территории, потому что действующее законодательство обязывает иметь площадки для сбора мусора на земельных участках под многоквартирными домами. Мы сегодня артикулировали, что на 2026-й год будем предлагать нашим депутатам горсовета запустить такую же программу, как по ремонту дворовых территорий», — уточнила она.
В конце июня этого года власти Калининграда объявили закупку на строительство десяти новых контейнерных площадок общей стоимостью более 20 млн рублей.
В июле 2026 года стало известно, что власти Калининградской области планируют до 2028 года привести в нормативное состояние 2800 контейнерных площадок и закупить около 4 тыс. новых контейнеров. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 750 млн рублей.