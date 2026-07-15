Строительные леса со Спаса на Крови полностью снимут к началу 2027 года

Реставрация, начавшаяся в 2018 году, приближается к завершению. В начале июля 2026 года над конструкциями показался золотой купол колокольни, который долгое время был скрыт от глаз петербуржцев и туристов. Сейчас специалисты постепенно разбирают строительные леса сверху вниз, одновременно очищая фасады от строительной пыли.