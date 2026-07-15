Сила духа и воля к победе: как адаптивный спорт помогает ветеранам СВО

По данным Минздрава РФ, регулярная физическая активность в молодости помогает в среднем продлить жизнь примерно на четыре года. Сегодня укрепить здоровье можно на стадионе, в зале, на площадке рядом с домом. Важно, что спортивные объекты доступны в нашей стране и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Развитие адаптивного спорта, учитывающего особенности жителей регионов с различными заболеваниями, травмами, — одно из важных направлений государственной программы «Спорт России». Она также направлена на реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов СВО. Подробнее о том, как физическая активность помогает им восстанавливаться после травм и добиваться новых побед, — в нашем материале.
Больше возможностей для реабилитации.
В последние годы по всей стране открывают площадки, центры для занятий адаптивным спортом. Часть из них работает по отдельному направлению, например тренирует спортсменов по регби на колясках, другие предоставляют в одном месте возможность позаниматься на тренажерах, поплавать в бассейне. Также специалисты фонда «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России разрабатывают для бойцов отдельные программы реабилитации через движение, проводят различные турниры и состязания.
Например, в 2024 году прошел «Кубок защитников Отечества» — комплексные многоэтапные соревнования по зимним видам спорта, стрельбе из лука, пауэрлифтингу, настольному теннису. Это мероприятие было организовано фондом при поддержке Паралимпийского комитета России, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Министерства спорта РФ и региональных правительств. Президент Владимир Путин постановил проводить этот турнир на всероссийском уровне с 2027 года среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом, ежегодно.
С 2027 года «Кубок защитников Отечества» будет проводиться ежегодно среди ветеранов.
Кроме того, бойцы показывают отличные результаты на чемпионате России по следж-хоккею «Герои нашего времени», межрегиональном турнире по плаванию «Кубок СВОих» и в других состязаниях.
На гребне активной жизни.
В одном из крупных мероприятий 2026 года принял участие ветеран СВО из Краснодарского края Антон Бушмакин. В Воронеже на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата он помог своей команде завоевать первое место.
По словам Антона, раньше он не увлекался спортом. Греблей на байдарках ему посоветовал заняться друг. Тренировки стали для него лучшим лекарством и средством реабилитации после тяжелого ранения на поле боя и ампутации обеих ног в 2023 году. За свою службу в качестве сапера Антон награжден Георгиевским крестом IV степени и орденом Мужества.
«Хорошо зашел именно этот вид спорта, начал завоевывать первые места уже через полгода. Сейчас стараемся побольше рассказывать о том, чем занимаемся, чтобы люди, которые хотят присоединиться, понимали, куда им надо идти», — рассказывает Антон.
За последующие три года после возвращения домой он успел трижды получить звание чемпиона России, членство в сборных региона, страны и стать лауреатом премии «Герои нашего времени». Кроме того, Антон регулярно занимает первые места во всероссийских и международных состязаниях. К одному из них — «Кубку Доброй Воли» по гребле на байдарках и каноэ — спортсмен готовится особенно усердно. Этот турнир пройдет с 2 по 6 сентября в Москве и станет заключительным в текущем сезоне.
Товарищам, которые вернулись с СВО, Антон советует не бояться нового опыта и пробовать разные виды нагрузки. По его словам, физическая активность отлично помогает держать себя в форме, влиться в мирную жизнь и завести новых друзей.
Спорт помогает влиться в мирную жизнь и завести новых друзей.
«Если не получится в одном виде спорта, то всегда можно пойти в другой. Сейчас адаптивный спорт сильно развивается. У меня, например, есть знакомый, у которого нет руки, и он стреляет из лука зубами. Вот он пришел сначала в атлетику, но ему не понравилось, и затем с легкостью поменял направление на стрельбу из лука. Так что главное — не закрываться дома в четырех стенах, а идти заниматься физической активностью», — рекомендует Антон.
К новым высотам.
Мнения о том, что регулярные тренировки необходимы каждому человеку, придерживается и другой ветеран СВО — Евгений Кучеров из Приморского края. Еще задолго до специальной военной операции он увлекся гиревым спортом. Вместе с этим он добился успехов в профессиональной сфере — стал начальником штаба и заместителем командира батальона.
После участия в СВО, трех ранений, пяти контузий и ампутации ноги Евгений решил вернуться к тренировкам с гирями.
«Я не мог позволить себе сдаться. Спорт — это не хобби, это сама жизнь. Значит, я должен найти способ продолжать», — вспоминает Евгений.
Сразу после реабилитации он стал тренироваться, оттачивая новую технику работы с гирями. Результат не заставил себя ждать: на протезе Евгений выполнил норматив на первый разряд, затем поучаствовал в чемпионате армии по гиревому спорту и дважды поднялся на пьедестал за призовыми местами.
После первых успехов Евгению предложили попробовать силы в других дисциплинах для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В армрестлинге он сразу попал в тройку лучших, но главным увлечением стал волейбол сидя. В Уссурийске Евгений стал капитаном команды «Уссури». Все ее участники — ветераны СВО, которые помогают развивать в регионе адаптивный спорт. Например, недавно команда занялась греблей на лодках класса «Дракон» и планирует побороться за Кубок губернатора Приморского края.
«Наш главный посыл — ничего на травмах не заканчивается. Своим примером мы доказываем, что жизнь прекрасна, как ни крути. Надо жить», — отмечает Евгений.
В мае 2026 года в составе сборной Восточного военного округа боец принял участие в Кубке Вооруженных сил по альпинизму «Эльбрусиада-2026» и покорил новую вершину. В составе группы он взошел на Эльбрус на высоту 5642 м.
Плечом к плечу на спортивной площадке.
Сегодня в регионах развивают различные направления поддержки ветеранов боевых действий. При этом спорт остается важной частью физической и психологической реабилитации. Например, в Нижегородской области регулярно тренируются более 2 тыс. ветеранов и участников СВО. Для них разработали экосистему «СВОй спорт», которая объединяет государственные, муниципальные и частные спортивные организации. На «Карте возможностей» можно выбрать спортивные объекты, доступные для бесплатного посещения. Кроме того, для участников СВО выделено более 500 бесплатных годовых абонементов на занятия в частных фитнес-центрах.
Один из ветеранов СВО из Нижегородской области — Денис Печуркин. Сегодня он возглавляет в качестве капитана сборную региона по волейболу сидя. В эту дисциплину он пришел после сложного лечения, серии операций и курса реабилитации из-за осколочного ранения в 2024 году.
На непростом пути Денису помогли в местном центре адаптивных видов спорта «Парус». Там он познакомился с тренером по волейболу, с которым решил организовать свою команду из ветеранов СВО.
Почти сразу после первых тренировок молодая команда стала участвовать в соревнованиях. Спортсмены играли на турнирах Спартакиады ветеранов СВО, «Кубка защитников Отечества» для ветеранов Приволжского федерального округа. Менее чем через год после образования сборная выступила на Кубке России.
Денис считает, что важно заниматься физкультурой, несмотря даже на самые сложные обстоятельства.
«Я живу на полную благодаря в том числе и спорту. Я прекрасно чувствую себя на площадке рядом с моими товарищами по команде. Считаю, что спорт помогает нам каждый день становиться лучше себя вчерашнего. Если держаться этого правила, успех обязательно придет», — убежден Денис Печуркин.
Спорт помогает жить на полную и самосовершенствоваться.
С момента демобилизации Денис успел не только попробовать себя в спорте, но и получить в МГИМО новую профессию. Сегодня он работает старшим менеджером в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области.
Государственная программа «Спорт России» помогает вовлекать в занятия физической культурой не только ветеранов СВО, но и всех жителей нашей страны. Для этого строят стадионы, ледовые дворцы, создают современные футбольные поля, площадки ГТО. Планируется, что по госпрограмме до 2030 года в регионах будут ежегодно возводить не менее 350 спортивных комплексов. Среди них дворцы спорта и ледовые арены, физкультурно-оздоровительные центры, универсальные спортивные залы, катки, бассейны. Широкий выбор возможностей для занятий разными видами активности поможет увеличить количество людей, увлекающихся спортом, до 70% к 2030 году.