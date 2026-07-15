Сила духа и воля к победе: как адаптивный спорт помогает ветеранам СВО

«Если не получится в одном виде спорта, то всегда можно пойти в другой. Сейчас адаптивный спорт сильно развивается. У меня, например, есть знакомый, у которого нет руки, и он стреляет из лука зубами. Вот он пришел сначала в атлетику, но ему не понравилось, и затем с легкостью поменял направление на стрельбу из лука. Так что главное — не закрываться дома в четырех стенах, а идти заниматься физической активностью», — рекомендует Антон.