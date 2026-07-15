В Нижегородской области выросло число пострадавших от укусов зверей

В Нижегородской области за последние три года снизилась заболеваемость большинством инфекционных заболеваний. Однако эпидемиологи продолжают фиксировать рост геморрагической лихорадки с почечным синдромом и увеличение числа обращений после укусов животных, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
По ее словам, после пандемии коронавируса регион несколько лет сталкивался с ростом заболеваемости по большинству инфекций, однако сейчас ситуация постепенно стабилизировалась.
При этом напряженной остается ситуация с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. В прошлом году в регионе начался очередной многолетний подъем заболеваемости.
Как подчеркнула Садыкова, независимо от эпидемиологической ситуации нижегородцам не стоит терять бдительность: встретиться с переносчиками инфекции можно на всей территории области.
Еще одной проблемой специалисты называют рост числа укусов животных — показатель увеличился примерно на 10%.
По словам Натальи Садыковой, чаще всего людей кусают домашние собаки, причем нередко это животные, имеющие хозяев, которых отпускают гулять без поводка или не держат на привязи в сельской местности.
«Будьте бдительны, держите своих животных на привязи, независимо от того, маленькая это собака или большая. Когда речь идет о травмах, медицинская помощь должна быть оказана в полном объеме», — подчеркнула Садыкова.
Специалисты напоминают, что после укуса животного необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, особенно если повреждения глубокие или расположены в области головы и шеи.
Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали нижегородцев соблюдать меры профилактики кишечных инфекций, особенно в летний период. Несмотря на общее снижение заболеваемости, в регионе продолжают регистрироваться отдельные случаи, связанные с предприятиями общественного питания.
Жителям рекомендуют выбирать проверенные заведения, обращать внимание на соблюдение санитарных норм и отдавать предпочтение продуктам, прошедшим достаточную термическую обработку. Особую осторожность следует проявлять в сезонных кафе и точках уличной торговли, где важно следить, чтобы готовые блюда не контактировали с сырыми продуктами.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5ydSUyRnZpZGVvX2V4dC5waHAlM0ZvaWQlM0QtNjExMjYxODUlMjZpZCUzRDQ1NjI1NTk1MyUyNmF1dG9wbGF5JTNEMSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMTAwJTI1JTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNTUwJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlM0IlMjBzY3JlZW4td2FrZS1sb2NrJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFРанее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что все пострадавшие, которые отравились в популярном кафе на Алексеевской улице в Нижнем Новгороде, выписаны из больницы.