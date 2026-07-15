В Нижегородской области выросло число пострадавших от укусов зверей

Жителям рекомендуют выбирать проверенные заведения, обращать внимание на соблюдение санитарных норм и отдавать предпочтение продуктам, прошедшим достаточную термическую обработку. Особую осторожность следует проявлять в сезонных кафе и точках уличной торговли, где важно следить, чтобы готовые блюда не контактировали с сырыми продуктами.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5ydSUyRnZpZGVvX2V4dC5waHAlM0ZvaWQlM0QtNjExMjYxODUlMjZpZCUzRDQ1NjI1NTk1MyUyNmF1dG9wbGF5JTNEMSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMTAwJTI1JTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNTUwJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlM0IlMjBzY3JlZW4td2FrZS1sb2NrJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFРанее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что все пострадавшие, которые отравились в популярном кафе на Алексеевской улице в Нижнем Новгороде, выписаны из больницы.