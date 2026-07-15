В Перми растёт спрос на частные сети связи

Телеком-операторы предлагают различные варианты решений. Так, облегчённую версию Private LTE — pLTE Lite — запустила компания МегаФон. Новая технология объединила в одном устройстве базовую станцию и ядро сети. Развёрнутая на небольших или средних предприятиях связь может охватить территорию в 5 кв. км. Решение поддерживает интеграцию транспорта, датчиков, камер, промышленного оборудования на скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Оно соответствует параметрам LTE и может быть развёрнуто вплоть до 5G.