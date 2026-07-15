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В Перми растёт спрос на частные сети связи

Телеком-операторы внедряют облегчённые технологии, аналогичные LTE.

Спрос на доступные частные сети связи растёт в Перми.

На рынке отмечается растущий запрос на простые, быстрые и экономически обоснованные решения для цифровизации процессов, в том числе, на объектах, где критически важна изолированная передача данных, но затраты на классическое радиопокрытие экономически нецелесообразны. Компаниям интересна минимизация инфраструктурных затрат при сохранении потенциала масштабирования.

Телеком-операторы предлагают различные варианты решений. Так, облегчённую версию Private LTE — pLTE Lite — запустила компания МегаФон. Новая технология объединила в одном устройстве базовую станцию и ядро сети. Развёрнутая на небольших или средних предприятиях связь может охватить территорию в 5 кв. км. Решение поддерживает интеграцию транспорта, датчиков, камер, промышленного оборудования на скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Оно соответствует параметрам LTE и может быть развёрнуто вплоть до 5G.