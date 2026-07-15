На Петровском проезде в Липецке уложили новый асфальт

Вместе с тем на дороге протяженностью 640 метров специалисты нанесли разметку и заменили знаки. Сейчас работы на проезжей части закончены, и подрядчик обновляет пешеходную зону, в частности, плиточное покрытие там заменят асфальтом. Полностью сдать объект в эксплуатацию планируется до Дня города, который в этом году отмечается 19 июля.