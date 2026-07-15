На Петровском проезде в Липецке уложили новый асфальт

Новое асфальтовое покрытие уложили на Петровском проезде в Липецке, сообщили в региональном проектном офисе администрации области. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Вместе с тем на дороге протяженностью 640 метров специалисты нанесли разметку и заменили знаки. Сейчас работы на проезжей части закончены, и подрядчик обновляет пешеходную зону, в частности, плиточное покрытие там заменят асфальтом. Полностью сдать объект в эксплуатацию планируется до Дня города, который в этом году отмечается 19 июля.
Петровский проезд находится в центре Липецка. Он ведет от главной Соборной площади, где располагается правительство Липецкой области, к Комсомольскому пруду, Нижнему парку, мэрии города, площадям Революции и Петровской. Также там находятся Художественный музей им. Сорокина и один из главных символов Липецка — старейший памятник Петру I.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.