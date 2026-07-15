Студентку-дроппера осудили в Красноярске за 2,5 тысячи рублей

Девушка оформила карту, подключила онлайн-банк, передала товарищу все доступы и получила обещанное. Уже через несколько дней через её счёт начали проходить подозрительные операции на сотни тысяч рублей из разных регионов. Всего через карту прошло более 333 тысяч рублей.