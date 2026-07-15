Студентку-дроппера осудили в Красноярске за 2,5 тысячи рублей

За 2,5 тысячи рублей — штраф и судимость: в Красноярске осудили студентку-дроппер. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В сентябре 2025 года 18-летняя первокурсница Красноярского аграрного техникума согласилась на предложение одногруппника: оформить банковскую карту и передать её вместе с доступом к личному кабинету. За несколько минут «работы» ей пообещали 2,5 тысячи рублей.
Девушка оформила карту, подключила онлайн-банк, передала товарищу все доступы и получила обещанное. Уже через несколько дней через её счёт начали проходить подозрительные операции на сотни тысяч рублей из разных регионов. Всего через карту прошло более 333 тысяч рублей.
Служба безопасности банка заблокировала операции и передала данные в полицию. В суде студентка признала вину. Она рассказала, что позже знакомый предлагал оформить ещё карты, но она отказалась.
Суд приговорил девушку к штрафу в 50 тысяч рублей. Также в доход государства конфисковали 2,5 тысячи рублей, полученных за карту, и все 333 тысячи рублей, поступившие на счёт.
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