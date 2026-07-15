В Канске мужчина заплатит «Союзмультфильму» за использование персонажей «Бременских музыкантов»

В Красноярском крае Канский городской суд рассмотрел дело по иску «Союзмультфильма» к местному жителю. Мужчину обязали выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав.
По данным суда, на сайте ответчика по продаже кукол предлагали товар с изображениями, похожими на персонажей мультфильма «Бременские музыканты». Речь идет о Собаке, Осле, Коте и Петухе.
Права на эти товарные знаки и персонажей принадлежат «Союзмультфильму». Мужчина разрешения на их использование не получал и лицензионный договор не заключал. В суде ответчик с требованиями не согласился. Он пояснил, что действительно размещал фотографии персонажей, но после того, как узнал о нарушении авторских прав, убрал их с сайта.
Суд установил, что права на использование спорных изображений мужчине не передавались. В итоге требования «Союзмультфильма» удовлетворили. С ответчика взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав и судебные расходы. Решение пока не вступило в законную силу.