В Канске мужчина заплатит «Союзмультфильму» за использование персонажей «Бременских музыкантов»

Права на эти товарные знаки и персонажей принадлежат «Союзмультфильму». Мужчина разрешения на их использование не получал и лицензионный договор не заключал. В суде ответчик с требованиями не согласился. Он пояснил, что действительно размещал фотографии персонажей, но после того, как узнал о нарушении авторских прав, убрал их с сайта.