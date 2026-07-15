Инспекция госжилнадзора проверит управляющую компанию дома, в котором был травмирован ребенок

В ходе надзорного мероприятия ИГЖН оценит соблюдение управляющей организацией дома — ООО «Стандарт ПМ» лицензионных требований. По результатам будут приняты меры административного воздействия. За нарушения жилищного законодательства предусмотрены административные штрафы на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., или дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц — от 250 тыс. до 300 тыс. руб.