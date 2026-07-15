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Под Воронежем автомобилистка застряла на трассе, пробив колесо

Дорожные полицейские пришли на помощь женщине.

Автомобилистка встряла на трассе в Рамонском районе из-за пробитого колеса, которое не смогла поменять сама. Хорошо, на помощь пришли автоинспекторы.

Около 13.20 вторника, 14 июля, экипаж дорожной полиции, патрулировавший маршрут, на 475-м километре автодороги М-4 «Дон» заметил на обочине Changan с включенной аварийкой.

Подъехавшим автоинспекторам 55-летняя женщина, направлявшаяся из Иваново в Воронеж, пожаловалась, что наехала на неизвестный металлический предмет и пробила колесо.

Полицейские во избежание возможных ДТП обеспечили безопасность дорожного движения на месте остановки автомобиля и заменили даме колесо.

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