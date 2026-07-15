Спасатели Прикамья напомнили правила безопасности при спуске в погреба

После просушки погреба с использованием печей или открытого огня оставьте его проветриваться минимум на сутки — такие методы сжигают кислород и выделяют угарный газ. Перед тем как заходить внутрь, проверьте воздух: опустите вниз зажжённую свечу. Если пламя ровное и голубоватое — всё в порядке. Если погасло или горит тусклым красноватым светом — в помещении недостаточно кислорода, спускаться нельзя. Даже после проветривания обязательно повторите тест — концентрация газов может сохраняться.