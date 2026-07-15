Спасатели Прикамья напомнили правила безопасности при спуске в погреба

Спасатели из поисково — спасательной службы Кунгурского муниципального округа напомнили жителям Прикамья о правилах безопасности при работе в погребах, подвалах и овощных ямах.
По словам специалистов, в таких помещениях после долгого простоя или сушки может скапливаться опасная смесь газов. Она не имеет запаха, но смертельно опасна для человека. Чтобы избежать трагедии, спасатели рекомендуют соблюдать несколько простых, но критически важных правил.
Перед спуском.
После просушки погреба с использованием печей или открытого огня оставьте его проветриваться минимум на сутки — такие методы сжигают кислород и выделяют угарный газ. Перед тем как заходить внутрь, проверьте воздух: опустите вниз зажжённую свечу. Если пламя ровное и голубоватое — всё в порядке. Если погасло или горит тусклым красноватым светом — в помещении недостаточно кислорода, спускаться нельзя. Даже после проветривания обязательно повторите тест — концентрация газов может сохраняться.
Во время работы.
Никогда не работайте в погребе в одиночку. Второй человек должен оставаться снаружи, чтобы в экстренной ситуации вызвать помощь или вытащить пострадавшего. Спускающийся обязан привязать себя верёвкой — второй конец оставить у напарника наверху. Следите за самочувствием. При появлении головокружения, тошноты или шума в ушах немедленно покиньте помещение и выйдите на свежий воздух.
Спасатели подчёркивают: пренебрежение этими правилами может стоить жизни. Особенно внимательными стоит быть в сезон заготовок, когда погреба активно используются для хранения урожая.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о трагедии, которая произошла в Свердловской области. Семья из трёх человек задохнулась в погребе, когда спускала туда свежезакатанные огурцы.