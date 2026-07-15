Ростовская область расширяет туристический потенциал

Развитие туризма на Дону вышло на федеральный уровень. В разгар летнего сезона в крупнейших городах страны стартовала информационная кампания туристического бренда «Вольный Дон». Проект по популяризации отдыха в регионе реализуется без привлечения бюджетных средств и направлен на повышение узнаваемости Дона, а также на привлечение внутренних туристических потоков через официальный портал.
До конца августа информационное присутствие региона обеспечено более чем на 500 цифровых уличных экранах. Они расположены на ключевых транспортных магистралях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Саратова, Махачкалы и Ставрополя, информируя потенциальных путешественников о возможностях отдыха в области.
Оценивая результаты работы по развитию отрасли, первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев привёл статистику и отметил важность партнёрских инициатив:
«По оперативным данным Минэкономразвития России, в Ростовской области по итогам полугодия количество турпоездок составило 922,5 тыс., что на 17,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сложившихся геополитических условиях наш совместный проект с Группой Russ, безусловно, стимулирует интерес соотечественников к донскому региону, способствует реализации нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. — отметил Господарев.
Реализация подобных проектов направлена на дальнейшее укрепление позиций Ростовской области как одного из ключевых центров внутреннего туризма и планомерное развитие туристической инфраструктуры в рамках федеральной повестки.