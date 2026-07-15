Ростовская область расширяет туристический потенциал

Развитие туризма на Дону вышло на федеральный уровень. В разгар летнего сезона в крупнейших городах страны стартовала информационная кампания туристического бренда «Вольный Дон». Проект по популяризации отдыха в регионе реализуется без привлечения бюджетных средств и направлен на повышение узнаваемости Дона, а также на привлечение внутренних туристических потоков через официальный портал.