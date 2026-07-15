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В Хабаровском крае больница отсудила полмиллиона за срыв поставки перчаток

Предприниматель не выполнил контракт на поставку 540 тысяч пар медицинских перчаток, из-за чего больнице пришлось срочно закупать их у других поставщиков по более высокой цене.

Больнице в Хабаровском крае пришлось экстренно искать нового поставщика медицинских перчаток после того, как индивидуальный предприниматель сорвал исполнение государственного контракта.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, предприниматель должен был поставить медицинскому учреждению 540 тысяч пар нитриловых перчаток, однако в установленные сроки товар так и не поступил. В результате заказчик был вынужден отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.

Чтобы не допустить перебоев в работе учреждения, перчатки закупили у других поставщиков. Однако новая закупка обошлась дороже: дополнительные расходы составили более 539 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с недобросовестного поставщика причиненный ущерб.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства и обязал предпринимателя возместить краевому учреждению здравоохранения свыше 539 тысяч рублей.