В Хабаровском крае больница отсудила полмиллиона за срыв поставки перчаток

Больнице в Хабаровском крае пришлось экстренно искать нового поставщика медицинских перчаток после того, как индивидуальный предприниматель сорвал исполнение государственного контракта.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, предприниматель должен был поставить медицинскому учреждению 540 тысяч пар нитриловых перчаток, однако в установленные сроки товар так и не поступил. В результате заказчик был вынужден отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.
Чтобы не допустить перебоев в работе учреждения, перчатки закупили у других поставщиков. Однако новая закупка обошлась дороже: дополнительные расходы составили более 539 тысяч рублей.
Прокуратура обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с недобросовестного поставщика причиненный ущерб.
Суд поддержал позицию надзорного ведомства и обязал предпринимателя возместить краевому учреждению здравоохранения свыше 539 тысяч рублей.