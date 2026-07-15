В Хабаровском крае больница отсудила полмиллиона за срыв поставки перчаток

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, предприниматель должен был поставить медицинскому учреждению 540 тысяч пар нитриловых перчаток, однако в установленные сроки товар так и не поступил. В результате заказчик был вынужден отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.