«Уральская сталь» оспаривает взыскание почти 600 млн в пользу белгородского ГОКа

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу АО «Уральская сталь» (контролируется «Загорским трубным заводом» Дениса Сафина) на решение Арбитражного суда Белгородской области о взыскании в пользу АО «Стойленский ГОК» (входит в ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина) 597,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.