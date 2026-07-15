Краевые врачи провели выездной прием в Уярской районной больнице

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/ Бригада врачей Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 провела выездной прием в Уярской районной больнице. За один день специалисты проконсультировали 46 жителей района.
Прием вели акушер-гинеколог, хирург и уролог. По итогам обследований для 16 пациентов уже определен план госпитализации. Остальным назначили лечение, дальнейшее наблюдение будут вести врачи районной больницы.
Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко подчеркнул: «Выездные бригады — это эффективный инструмент, который позволяет стирать границы между краевым центром и отдалёнными территориями. Наша задача — сделать так, чтобы пациент получал экспертную помощь максимально быстро и комфортно, не тратя время на долгие поездки. Когда ведущие специалисты приезжают в район, это повышает доступность медицины и даёт возможность местным врачам обмениваться опытом. В конечном итоге это работает на повышение качества жизни».
По словам жителей Уярского района, благодаря выездным приемам не нужно тратить время и средства на поездки в Красноярск, а необходимую консультацию и рекомендации можно получить рядом с домом.
Практика выездных бригад реализуется по инициативе губернатора Красноярского края Михаила Котюкова при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».