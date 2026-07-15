Краевые врачи провели выездной прием в Уярской районной больнице

Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко подчеркнул: «Выездные бригады — это эффективный инструмент, который позволяет стирать границы между краевым центром и отдалёнными территориями. Наша задача — сделать так, чтобы пациент получал экспертную помощь максимально быстро и комфортно, не тратя время на долгие поездки. Когда ведущие специалисты приезжают в район, это повышает доступность медицины и даёт возможность местным врачам обмениваться опытом. В конечном итоге это работает на повышение качества жизни».