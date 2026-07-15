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Три чемпионки Азии: Казахстан мощно выступил в Джакарте

Сборная Казахстана успешно провела финальный день соревнований среди девушек U19 на чемпионате Азии по боксу в Джакарте.

Источник: Деловой Казахстан

15 июля казахстанские спортсменки завоевали сразу три золотые медали, подтвердив статус одной из сильнейших команд турнира, передает DKNews.kz.

Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 продолжается в столице Индонезии. Во вторник, 15 июля, состоялись финальные поединки среди девушек U19.

Главными героинями дня стали три представительницы Казахстана, которые выиграли свои финалы и принесли сборной золотые награды.

В весовой категории до 70 килограммов Камила Оспанова уверенно победила представительницу Узбекистана Мафтуны Янгиеву и стала чемпионкой Азии.

Еще одну золотую медаль Казахстану принесла Айдана Убайдуллакызы. В финале весовой категории до 80 килограммов она оказалась сильнее индийской спортсменки Мегхи Шеоканд.

Третье золото в копилку национальной команды добавила Зарина Толыбай. В категории свыше 80 килограммов казахстанская боксерша одержала победу над представительницей Индии Прачи Токас.

Как выступила сборная Казахстана.

После завершения финалов среди девушек U19 в активе казахстанской команды уже три золотые и пять бронзовых медалей.

Бронзовыми призерами чемпионата ранее стали:

Мадира Жумакан (до 48 кг); Едиге Нургожа (до 55 кг); Акнур Турсынгали (до 57 кг); Айсулу Мухит (до 65 кг); Жалгас Утебеков (до 90 кг).

Турнир продолжается.

На этом борьба за медали не заканчивается.

Уже вечером 15 июля в Джакарте состоятся финалы среди женщин возрастной категории U23.

Заключительный день чемпионата пройдет 16 июля. Именно тогда определятся победители среди юниоров, которые разыграют последние комплекты золотых медалей континентального первенства.