Три чемпионки Азии: Казахстан мощно выступил в Джакарте

15 июля казахстанские спортсменки завоевали сразу три золотые медали, подтвердив статус одной из сильнейших команд турнира, передает DKNews.kz.
Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 продолжается в столице Индонезии. Во вторник, 15 июля, состоялись финальные поединки среди девушек U19.
Главными героинями дня стали три представительницы Казахстана, которые выиграли свои финалы и принесли сборной золотые награды.
В весовой категории до 70 килограммов Камила Оспанова уверенно победила представительницу Узбекистана Мафтуны Янгиеву и стала чемпионкой Азии.
Еще одну золотую медаль Казахстану принесла Айдана Убайдуллакызы. В финале весовой категории до 80 килограммов она оказалась сильнее индийской спортсменки Мегхи Шеоканд.
Третье золото в копилку национальной команды добавила Зарина Толыбай. В категории свыше 80 килограммов казахстанская боксерша одержала победу над представительницей Индии Прачи Токас.
Как выступила сборная Казахстана.
После завершения финалов среди девушек U19 в активе казахстанской команды уже три золотые и пять бронзовых медалей.
Бронзовыми призерами чемпионата ранее стали:
Мадира Жумакан (до 48 кг); Едиге Нургожа (до 55 кг); Акнур Турсынгали (до 57 кг); Айсулу Мухит (до 65 кг); Жалгас Утебеков (до 90 кг).
Турнир продолжается.
На этом борьба за медали не заканчивается.
Уже вечером 15 июля в Джакарте состоятся финалы среди женщин возрастной категории U23.
Заключительный день чемпионата пройдет 16 июля. Именно тогда определятся победители среди юниоров, которые разыграют последние комплекты золотых медалей континентального первенства.