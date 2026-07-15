Пристань для круизных теплоходов построят в Дзержинске

Уже скоро на сайте «Водолета» появятся билеты из Дзержинска до Нижнего Новгорода, а в выходные — до Павлова. В планах — построить полноценную пристань с тремя сходнями: для скоростных «Валдаев» и для многопалубных круизных теплоходов. Особое внимание уделят акватории у гостиницы «Ока» — исторически там располагался речной вокзал. Сейчас этот участок возвращают под контроль администрации, чтобы использовать его исключительно для транспортных и туристических целей.