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В селе Курбатово в Рязанской области построят фельдшерско-акушерский пункт

Он будет обслуживать более 200 человек.

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в селе Курбатово Рязанской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работы проводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Специалисты уже возвели здание медучреждения и смонтировали кровлю. Новый ФАП будет оснащен необходимым оборудованием для приема пациентов, проведения вакцинации, экспресс-диагностики и оказания доврачебной помощи.

В Курбатове проживают более 200 человек, которые ранее были вынуждены обращаться за первичной медицинской помощью в городскую поликлинику, расположенную в 39 км от населенного пункта. Появление доступного медпункта особенно важно для пожилых людей и пациентов с детьми.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.