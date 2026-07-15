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Ракетная опасность объявлена в соседних с Волгоградкой областью регионах

В регионах России днем 15 июля объявили угрозу ракетной атаки ВСУ. Как сообщает ИА.

В регионах России днем 15 июля объявили угрозу ракетной атаки ВСУ. Как сообщает ИА «Высота 102», тревожные сообщения получили жители соседних с Волгоградской областей.

Так, передает ИА «СарИнформ», укрыться в убежищах призвали жителей Саратовской области.

— Сообщение о ракетной опасности через смс распространила Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Гражданам, находящимся в помещениях, в таких случаях советуют отключить электричество, перекрыть газ и воду, а также закрыть окна. Тем, кто на улице, советуют спрятаться в укрытии, — сообщает информагентство.

Об угрозе ракетного удара предупреждены жители Тамбовской, Воронежской областей. В Волгоградской области население о возможной атаке ВСУ не предупреждали.

Напомним, 27 июня в результате ракетного удара в Волгограде погибли двое работников предприятия, 11 пострадали. На сегодня в больницах остаются двое пострадавших — одного из них только накануне перевели из реанимации.

Фото: ИА «СарИнформ».

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