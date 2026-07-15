В Воронежской и Липецкой областях отменили ракетную опасность.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Липецкой и Воронежской областях, сообщили главы регионов.
«Отбой ракетной опасности», — написал липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем канале на платформе «Макс».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что в его регионе отбой ракетной опасности.
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