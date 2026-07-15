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Самовольную постройку снесут на улице Дачной в Нижнем Новгороде

Мэрия города предоставила полгода на демонтаж.

Источник: Комсомольская правда

Кирпичное здание № 2 на улице Дачной в Ленинском районе будет снесено. Соответствующее постановление мэрия Нижнего Новгорода разметила у себя на сайте.

Дело в том, что двухэтажное здание считается самовольно построенным, а право собственности на землю не разграничено. Поэтому постройка подлежит ликвидации.

Мэрия сообщает, что хозяину здания необходимо в течение полугода освободить помещение от имущества, а затем снести его самостоятельно, в противном случае здание ликвидируют в принудительном порядке.