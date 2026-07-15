Детский сад в Ачинске готовят к открытию после реконструкции

В Ачинске подходит к финалу реконструкция детского сада. Объект, который долгое время стоял пустующим, не просто отремонтировали, а фактически перестроили. Реконструкция предполагает не только замену отдельных изношенных элементов на новые, но перестройку всего здания, изменение функционального назначения помещений, восстановление несущих конструкций, — пояснил министр строительства и ЖКХ Красноярского края Максим Говорушкин. У здания обновлены фундамент, фасады, стены и кровля. Заменены инженерные сети (электрика, отопление, водоснабжение). Выполнен комплекс внутренних отделочных работ. На территории обустроены современные игровые площадки, выполнено озеленение. Осталось завершить устройство газонов и установить веранды для прогулок. Работы начались в прошлом году и завершатся этим летом, отмечает Максим Говорушкин. После открытия учреждение сможет принять 140 воспитанников ясельного и дошкольного возраста.