В Госдуму внесли законопроект о выплате «13‑й пенсии» перед Новым годом

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов совместно с Партией пенсионеров разработал законопроект о введении «13-й пенсии», сообщает ТАСС. Документ предполагает выплату этой дополнительной пенсии перед Новым годом, чтобы пенсионеры могли достойно отметить праздник, не испытывая значительных финансовых нагрузок.
По словам Свинцова, инициатива направлена на поддержку социально уязвимых категорий граждан, включая пенсионеров, в период предновогодних расходов на подарки и праздничный стол. Размер «13-й пенсии» будет соответствовать ежемесячной пенсии каждого гражданина.
Эрик Праздников, председатель Партии пенсионеров, подчеркнул, что это лишь первый шаг в реализации их Пенсионного стандарта. Основные элементы этого стандарта включают пенсию не менее 70% от средней зарплаты по региону, индивидуальные пенсионные счета с правом наследования накоплений, премиальные пенсии для работников социальной сферы и ветеранов, а также переход к принципу назначения пенсии за стаж и труд, а не по возрасту.
Законопроект уже внесен в Государственную думу, и в ближайшее время депутаты планируют рассмотреть его на пленарном заседании.
Напомним, подобное предложение высказывается депутатами уже не первый раз: в прошлом году с инициативой выступал справедливоросс Сергей Миронов.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, в Госдуме предложили снизить возраст надбавки к пенсии до 70 лет.