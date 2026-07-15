В Госдуму внесли законопроект о выплате «13‑й пенсии» перед Новым годом

Эрик Праздников, председатель Партии пенсионеров, подчеркнул, что это лишь первый шаг в реализации их Пенсионного стандарта. Основные элементы этого стандарта включают пенсию не менее 70% от средней зарплаты по региону, индивидуальные пенсионные счета с правом наследования накоплений, премиальные пенсии для работников социальной сферы и ветеранов, а также переход к принципу назначения пенсии за стаж и труд, а не по возрасту.