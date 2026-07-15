В Петербурге и Ленинградской области прошел миграционный рейд

«Операция охватила сразу два района — Московский район Петербурга и Ломоносовский район Ленобласти. Проверки затронули стройплощадки, частный сектор, садоводства, а также оживленные магистрали вблизи аэропорта “Пулково”. В ходе рейда было проверено более 317 человек, 159 из которых иностранные граждане», — сообщает пресс-служба.
В отделения полиции для разбирательства доставлены 19 мигрантов. На 18 нарушителей составлены административные материалы по статье 18.8 (нарушения иностранными гражданами правил въезда) КоАП РФ, еще один приезжий привлечен к административной ответственности по статье 19.15 (проживание в РФ без документов, удостоверяющих личность) КоАП РФ.
Параллельно сотрудниками Госавтоинспекции проверено 173 транспортных средства и составлено 18 административных протоколов за нарушения Правил дорожного движения. Чаще всего водители пренебрегали требованиями дорожных знаков, управляли неисправными автомобилями или не имели при себе необходимых документов, в связи с чем дорожными инспекторами были оформлены соответствующие административные материалы.
В Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники экономической полиции проинспектировали объекты хозяйственной деятельности, включая пункт приёма металлолома и шиномонтажные мастерские. Здесь проверка прошла спокойнее: среди 38 проверенных граждан было всего 8 иностранцев. Нарушений законодательства не выявлено.