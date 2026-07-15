В Петербурге и Ленинградской области прошел миграционный рейд

Параллельно сотрудниками Госавтоинспекции проверено 173 транспортных средства и составлено 18 административных протоколов за нарушения Правил дорожного движения. Чаще всего водители пренебрегали требованиями дорожных знаков, управляли неисправными автомобилями или не имели при себе необходимых документов, в связи с чем дорожными инспекторами были оформлены соответствующие административные материалы.