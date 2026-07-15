12 водоемов признаны безопасными для купания в Нижегородской области

Сейчас на территории Нижегородской области действует 23 официальных пляжа, при этом лишь 12 из них соответствуют всем санитарным нормам. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
После того, как пляж открывается, сотрудники Роспотребнадзора еженедельно проводят там проверки, чтобы держать на контроле качество воды и безопасность почвы на территории пляжной зоны. При таком мониторинге учитываются микробиологические, санитарно-химические, вирусологические показатели.
Очередная проверка показала, что для купания и отдыха безопасны следующие водоемы:
третье озеро Щелоковского хутора;
озеро ПКиО 2 очереди на Молодежном проспекте;
озеро ПКиО 1 очереди на улице Смирнова;
Силикатное озеро в Ленинском районе (оба пляжа);
Светлоярское озеро со стороны улице Гаугеля;
пруд «408 км» в Арзамасе;
река Теша (Арзамас);
озеро «У Крутой горы» в Богородске;
Юрасовское озеро на Бору;
городской пляж в Лыскове на р. Волга;
Верхний пруд в Выксе.
«Надо выбирать те точки купания, где имеется заключение Роспотребнадзора, что это место безопасно. Как правило, на таких территориях регулярно проводятся проверки, а также они благоустроены: там есть туалеты, мусорные контейнеры, — пояснила Наталья Садыкова. — Если же мы выбираем зону, где, скажем так, традиционного купания, где никакие разрешения не получены, то существуют определенные риски для здоровья».
Среди таких рисков — циркариоз (так называемый «Зуд купальщика») и норовирусная инфекция.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5ydSUyRnZpZGVvX2V4dC5waHAlM0ZvaWQlM0QtNjExMjYxODUlMjZpZCUzRDQ1NjI1NTk1MyUyNmF1dG9wbGF5JTNEMSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMTAwJTI1JTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNTUwJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlM0IlMjBzY3JlZW4td2FrZS1sb2NrJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFРанее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области выросло число пострадавших от укусов зверей.