12 водоемов признаны безопасными для купания в Нижегородской области

«Надо выбирать те точки купания, где имеется заключение Роспотребнадзора, что это место безопасно. Как правило, на таких территориях регулярно проводятся проверки, а также они благоустроены: там есть туалеты, мусорные контейнеры, — пояснила Наталья Садыкова. — Если же мы выбираем зону, где, скажем так, традиционного купания, где никакие разрешения не получены, то существуют определенные риски для здоровья».