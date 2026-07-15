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Житель Калининграда получил 6 месяцев принудительных работ за экстремистские посты во «ВКонтакте»

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области пресекли противоправную деятельность гражданина Олешко В. С., 1986 года рождения, причастного к экстремизму. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники задокументировали, что мужчина размещал в одном из сообществ во «ВКонтакте» комментарии, содержащие публичные призывы к экстремистской деятельности. Центральный районный суд Калининграда признал Олешко виновным по части…

Источник: Янтарный край

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области пресекли противоправную деятельность гражданина Олешко В. С., 1986 года рождения, причастного к экстремизму.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники задокументировали, что мужчина размещал в одном из сообществ во «ВКонтакте» комментарии, содержащие публичные призывы к экстремистской деятельности.

Центральный районный суд Калининграда признал Олешко виновным по части 2 статьи 280 УК РФ и назначил наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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