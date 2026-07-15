В Татарстане приступили к приему заявлений на добычу пернатой дичи

Сезон охоты с подружейными собаками стартует 25 июля: на болотно-луговую дичь разрешат охотиться до 5 декабря, на гуся и утку — с 22 августа по 5 декабря, а на полевую дичь (серую куропатку, вальдшнепа, тетерева и рябчика) — с 5 августа по 5 января 2027 года. Без собаки охота на эти виды начнется с 5 сентября.