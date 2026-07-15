В Татарстане приступили к приему заявлений на добычу пернатой дичи

В Татарстане с 15 июля начинается прием заявлений на разрешения на охоту на пернатую дичь в общедоступных угодьях. В любом отделении МФЦ, независимо от района охоты, можно подать документы на все виды птиц сразу, независимо от сезонности.
Сезон охоты с подружейными собаками стартует 25 июля: на болотно-луговую дичь разрешат охотиться до 5 декабря, на гуся и утку — с 22 августа по 5 декабря, а на полевую дичь (серую куропатку, вальдшнепа, тетерева и рябчика) — с 5 августа по 5 января 2027 года. Без собаки охота на эти виды начнется с 5 сентября.
Для получения разрешения необходимы паспорт, охотничий билет, ИНН, заявление и квитанция об оплате госпошлины в размере 650 рублей. В случае добычи тетерева дополнительно взимается 20 рублей за каждую особь. Документы может подать также представитель по доверенности.
Напомним, еще зимой в Татарстане утвердили календарь охоты на 2026 год. В республике разрешат охоту на отдельные виды пушных и копытных животных, а также на птиц.