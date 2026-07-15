В Симферополе завершают капремонт общежития автотранспортного техникума

Там улучшили все внутренние коммуникации и инженерные системы, обновили жилые и административные помещения, а еще укомплектовали комнаты необходимым оборудованием и мебелью. В ходе ремонта также благоустроили прилегающую к общежитию территорию. В сообщении подчеркивается, что официальный срок окончания ремонта намечен на 30 августа 2026 года, однако благодаря высоким темпам работы объект планируют сдать в эксплуатацию со значительным опережением графика.