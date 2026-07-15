В Симферополе завершают капремонт общежития автотранспортного техникума

Ремонт здания общежития Симферопольского автотранспортного техникума на проспекте Победы выполнен уже более чем на 90%. Работы там проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.
Там улучшили все внутренние коммуникации и инженерные системы, обновили жилые и административные помещения, а еще укомплектовали комнаты необходимым оборудованием и мебелью. В ходе ремонта также благоустроили прилегающую к общежитию территорию. В сообщении подчеркивается, что официальный срок окончания ремонта намечен на 30 августа 2026 года, однако благодаря высоким темпам работы объект планируют сдать в эксплуатацию со значительным опережением графика.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.