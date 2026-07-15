В Красноярске завершают первые проекты благоустройства

Один из таких объектов — сквер «Серебряный дворик» на улице Алеши Тимошенкова, 131 в Свердловском районе. Еще несколько лет назад на этом месте был пустырь с брошенными автомобилями. В 2024 году жители вместе с управляющей компанией подготовили проект благоустройства, который победил в городском конкурсе. Тогда в сквере появились спортивная площадка с футбольными воротами и баскетбольными кольцами, освещение, лавочки, урны и озеленение. На эти работы направили более 8,5 млн рублей.