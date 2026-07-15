В Красноярске завершают первые проекты благоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом центре сдают первые общественные пространства, благоустроенные по программе инициативного бюджетирования.
Один из таких объектов — сквер «Серебряный дворик» на улице Алеши Тимошенкова, 131 в Свердловском районе. Еще несколько лет назад на этом месте был пустырь с брошенными автомобилями. В 2024 году жители вместе с управляющей компанией подготовили проект благоустройства, который победил в городском конкурсе. Тогда в сквере появились спортивная площадка с футбольными воротами и баскетбольными кольцами, освещение, лавочки, урны и озеленение. На эти работы направили более 8,5 млн рублей.
После этого инициативная группа предложила второй этап благоустройства. Сейчас подрядчик завершил около 80% работ. В сквере уже установили детский игровой и спортивный комплексы, подготовили основание для качелей и гамака. В ближайшее время уложат безопасное покрытие, смонтируют качели и завершат благоустройство. На реализацию второго этапа из городского бюджета выделили почти 3 млн рублей.
Ход работ проверили руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова и депутат Горсовета Артемий Любушкин.
«Функциональное наполнение сквера — полностью идеи жителей. Именно они выбирали, что здесь должно появиться. Это уже шестое общественное пространство, которое обустроено по программе инициативного проектирования. Также в этом году у нас в районе реализуется ещё один инициативный проект — “Дом. Семья и Спорт” по ул. Судостроительной, 113», — рассказала Лилия Назмутдинова.
В городской администрации напоминают, что программа инициативного проектирования позволяет жителям самостоятельно предлагать идеи благоустройства дворов и общественных территорий. Лучшие проекты получают финансирование из городского бюджета и реализуются при участии самих горожан.