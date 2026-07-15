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Воздушную цель сбили в Воронежской области во время ракетной опасности

Дежурными силами ПВО в небе над одним из южных районов Воронежской области днем 15 июля была обнаружена и уничтожена высокоскоростная воздушная цель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Дежурными силами ПВО в небе над одним из южных районов Воронежской области днем 15 июля была обнаружена и уничтожена высокоскоростная воздушная цель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным регионального МЧС, ракетная опасность в регионе сегодня объявлялась дважды. Первый раз — в 11:44. Отбой объявили в 12:24. Однако в 12:27 появилось сообщение о повторном объявлении ракетной опасности. Отмена последовала в 12:40. В обоих случаях включались тревожные сирены. В Воронеже информация о ракетной опасности передавалась по ТВ.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», минувшей ночью в пригороде Воронежа силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения фрагментов БПЛА ранен мужчина 1997 года рождения. Обломками также повреждены три частных дома. По словам губернатора Александра Гусева, «исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся».

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