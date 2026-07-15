МЧС предупредило о ливнях, грозах и граде в Волгоградской области 15 и 16 июля

Непогода накроет область до конца суток 15 июля, а также ночью и днем 16 июля. В отдельных районах порывы ветра достигнут 20−25 метров в секунду.
Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными. В такую погоду лучше не выходить на улицу без необходимости. Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции, деревья и линии электропередачи.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше