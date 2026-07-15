В Енисейске школе пришлось вернуть сотрудникам почти 500 тыс. рублей

При расчете зарплаты работодатель включал в МРОТ выплаты, которые должны начисляться сверх него. Речь идет об оплате сверхурочной работы, ночных смен, выходных и праздничных дней. Из-за этого сотрудники каждый месяц получали меньше, чем должны были по закону.