В Енисейске школе пришлось вернуть сотрудникам почти 500 тыс. рублей

В Енисейском округе Красноярского края прокуратура помогла работникам Новоназимовской школы № 4 вернуть недополученную зарплату.
Проверка показала, что шести сотрудникам школы деньги начисляли неправильно. Нарушения коснулись сторожа-кладовщика, уборщицы, двух рабочих по обслуживанию и ремонту зданий, педагога-библиотекаря и педагога дополнительного образования.
При расчете зарплаты работодатель включал в МРОТ выплаты, которые должны начисляться сверх него. Речь идет об оплате сверхурочной работы, ночных смен, выходных и праздничных дней. Из-за этого сотрудники каждый месяц получали меньше, чем должны были по закону.
В школе объяснили нарушения нехваткой бюджетного финансирования. Однако в прокуратуре отметили, что это не освобождает работодателя от обязанности соблюдать трудовое законодательство. Надзорное ведомство обратилось в суд. В пользу шести работников взыскали 460 тыс. рублей недоначисленной зарплаты и еще 35 тыс. рублей компенсации морального вреда.
Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.