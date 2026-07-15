В домах Калининграда начали устанавливать лифты с зеркалами с мультимедийным дисплеем

Первые шесть лифтов установили в домах на улице Генерала Павлова, 4 и 8. «Новые кабины стали ещё технологичнее. Помимо мягкой подсветки появились зеркало с мультимедийным дисплеем и система видеонаблюдения. В зоне высокой проходимости на первых этажах установили антивандальные дверные створки и порталы из нержавеющей стали», — сообщили в организации.