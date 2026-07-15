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В домах Калининграда начали устанавливать лифты с зеркалами с мультимедийным дисплеем

Кабины также оборудуют системой видеонаблюдения.

В домах Калининграда начали устанавливать лифты с зеркалами с мультимедийным экраном. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.

Первые шесть лифтов установили в домах на улице Генерала Павлова, 4 и 8. «Новые кабины стали ещё технологичнее. Помимо мягкой подсветки появились зеркало с мультимедийным дисплеем и система видеонаблюдения. В зоне высокой проходимости на первых этажах установили антивандальные дверные створки и порталы из нержавеющей стали», — сообщили в организации.

В фонде добавили, что уделяют внимание доступной среде. Входные проёмы расширены для удобства маломобильных пассажиров. Для слабовидящих людей установили тактильные кнопки и голосовое оповещение этажей.

Кроме замены самой кабины, при ремонте обновляют шахту и машинное помещение, подъёмные механизмы, силовые кабели, системы автоматизации, диспетчеризации и освещения. Чтобы пассажир не оказался в ловушке при отключении электричества, лифты оснащают автоматическим переключением на резервный источник питания.

В 2026 году в Калининградской области планируют установить 58 новых лифтов в многоквартирных домах. До 2030-го должны заменить всё оборудование, отслужившее более 25 лет.

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