В Петербурге 19 семей получили квартиры в отреставрированном доме XIX века на 9-й линии В. О

За последние 5,5 лет очередь в Северной столице сократилась в три раза — со 137 тыс. до 47 тыс. семей. С начала года почти 4,3 тыс. семей очередников смогли решить жилищный вопрос. Программы городского Центра доступного жилья помогли спасти от разрушения 35 исторических построек.