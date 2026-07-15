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В Петербурге 19 семей получили квартиры в отреставрированном доме XIX века на 9-й линии В. О

Объект сохранил свои архитектурные особенности, декор фасада и интерьерные детали.

Источник: max.ru/a_beglov

В Петербурге 19 молодых и многодетных семей получили новые квартиры в отреставрированном историческом доме XIX века на Васильевском острове. Здание прошло ремонт в рамках программы «Доступное жилье». Ключи от квартир на 9-й линии В. О. 15 июля выдали губернатор Александр Беглов и председатель парламента Александр Бельский.

За последние 5,5 лет очередь в Северной столице сократилась в три раза — со 137 тыс. до 47 тыс. семей. С начала года почти 4,3 тыс. семей очередников смогли решить жилищный вопрос. Программы городского Центра доступного жилья помогли спасти от разрушения 35 исторических построек.

Дом 46 построил архитектор Карл Вербицкий в 1875 году для причта церкви на Смоленском кладбище. Здесь жили философ Александр Введенский, ученые и деятели культуры. В одном из подъездов также организована постоянная музейная экспозиция, повествующая о знаменитых жильцах.

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