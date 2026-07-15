В Нижнем Новгороде пройдет «Научный уикенд» в рамках «Столицы Закатов»

18 июля в сквере Свердлова пройдет тематический день «Научный уикенд» в рамках мультижанрового фестиваля «Столица Закатов». Мероприятие, организованное АНО «Центр 800» при поддержке правительства Нижегородской области, объединит науку, искусство и городскую культуру в формате открытого фестиваля.
С 12:00 до 22:00 на главной сцене будут выступать диджеи от Центра креативных компетенций «Высота», а завершит вечер DJ-сет NA$TY. В течение дня откроются танцевальная и музыкальная лаборатории, пройдут занятия по йоге и растяжке, а также заработает большой маркет с локальными проектами и фудкорт.
Программа научного блока включает лекции специалистов Нижегородского планетария имени Г. М. Гречко. Научный сотрудник Никита Капитанов расскажет о современных космических обсерваториях, их открытиях и возможностях для наблюдений в наших широтах, а также даст советы начинающим астрономам. В парковой зоне с 12:00 до 18:00 будут работать научно-развлекательные площадки: настольные игры, мобильный планетарий с полнокупольной 3D-реконструкцией первого полета Юрия Гагарина и наблюдение за Солнцем через телескоп под руководством специалистов планетария.
В зоне мастер-классов гостей ждут практические занятия: изготовление брелока в виде кометы, создание интерьерной лава-лампы и мастер-класс «Лаборатория ароматов» по созданию собственного парфюма. Весь день будет работать маркет локальных проектов и фудкорт.
Вход свободный. Организаторы и партнеры обещают насыщенную программу для всех возрастов — от любителей науки до поклонников городской культуры и музыки.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовал шестой сезон фестиваля «Столица закатов».
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