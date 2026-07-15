В Нижнем Новгороде пройдет «Научный уикенд» в рамках «Столицы Закатов»

Программа научного блока включает лекции специалистов Нижегородского планетария имени Г. М. Гречко. Научный сотрудник Никита Капитанов расскажет о современных космических обсерваториях, их открытиях и возможностях для наблюдений в наших широтах, а также даст советы начинающим астрономам. В парковой зоне с 12:00 до 18:00 будут работать научно-развлекательные площадки: настольные игры, мобильный планетарий с полнокупольной 3D-реконструкцией первого полета Юрия Гагарина и наблюдение за Солнцем через телескоп под руководством специалистов планетария.