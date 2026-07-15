Эскалаторный тоннель для метро строят на Копылова в Красноярске

На станции метро «Улица Копылова» в Красноярске началось строительство эскалаторного тоннеля — одного из самых сложных этапов метростроения. Объект будет проложен под углом 30 градусов от поверхности до платформ, сообщили в паблике «Красноярское метро».
Для проходки применяют технологию искусственного замораживания грунта. Сейчас на месте смонтировали две морозильные установки, которые позволяют укрепить породу и предотвратить обрушение.
Работы ведутся в рамках строительства первой линии красноярского метротрамвая. Напомним, ранее в Красноярске завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Высотная» и «Улица Копылова».
Ранее мы сообщали, что фигурант дела о хищении при строительстве метро в Красноярске получил срок.