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Эскалаторный тоннель для метро строят на Копылова в Красноярске

Для проходки применяют технологию искусственного замораживания грунта.

На станции метро «Улица Копылова» в Красноярске началось строительство эскалаторного тоннеля — одного из самых сложных этапов метростроения. Объект будет проложен под углом 30 градусов от поверхности до платформ, сообщили в паблике «Красноярское метро».

Для проходки применяют технологию искусственного замораживания грунта. Сейчас на месте смонтировали две морозильные установки, которые позволяют укрепить породу и предотвратить обрушение.

Работы ведутся в рамках строительства первой линии красноярского метротрамвая. Напомним, ранее в Красноярске завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Высотная» и «Улица Копылова».

Ранее мы сообщали, что фигурант дела о хищении при строительстве метро в Красноярске получил срок.