Реконструкция Советского проспекта подорожала до 3 млрд рублей

К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Полный объём финансового обеспечения — 2 570 375 000 рублей. Финансирование рассчитано на три года: 200 млн рублей планируют освоить в текущем году, порядка 1,2 — в 2027 году, ещё 1,1 млрд — в 2028-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.