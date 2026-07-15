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Реконструкция Советского проспекта подорожала до 3 млрд рублей

Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесли на 2029 год.

Стоимость реконструкции Советского проспекта от ул. Маршала Борзова до ул. Габайдулина оценили в ценах лет реализации проекта в 3 млрд рублей. Соответствующие изменения внесли в постановление об осуществлении капитальных вложений в объект.

Постановление о внесении изменений в документ от 2017 года подписала глава администрации Калининграда Елена Дятлова 13 июля 2026 года. Срок реконструкции изменили с 2013—2019 на 2013−2029 годы. Указанная предельная стоимость объекта капитального строительства в ценах 2024 года — порядка 2,5 млрд рублей, в ценах соответствующих лет — более трёх миллиардов (3 019 678 600 рублей). Из них 29,5 млн рублей — цена проектно-изыскательских работ. Протяжённость объекта выросла с 2,77 до 2,82 км.

В октябре 2022 года проект реконструкции участка Советского проспекта от улицы Маршала Борзова до улицы Габайдулина прошел госэкспертизу. Стоимость работ тогда оценили в 2,2 млрд рублей.

Тогда же в областном правительстве сообщали, что для реконструкции дороги потребуется минимум два года на мероприятия, связанные с изъятием земельных участков.

Как сообщал ранее министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, проспект планируют расширить до четырёх полос с обустройством велосипедных дорожек и освещения от улицы Маршала Борзова до въезда на новую развязку на Северный обход.

В феврале глава администрации Елена Дятлова сообщала, что власти Калининграда рассчитывают начать реконструкцию Советского проспекта в 2026 году, отметив, что дорога «генерирует большое количество пробок, особенно в летний период на въезд и выезд из города».

В июле 2026 года стало известно, что на реконструкцию Советского проспекта от ул. Маршала Борзова до ул. Габайдулина выделяют более 2,5 млрд рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Полный объём финансового обеспечения — 2 570 375 000 рублей. Финансирование рассчитано на три года: 200 млн рублей планируют освоить в текущем году, порядка 1,2 — в 2027 году, ещё 1,1 млрд — в 2028-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

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