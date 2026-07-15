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В Таганроге очистили залив от нефтяного загрязнения

В Таганрогском заливе ликвидировали загрязнение побережья нефтепродуктами. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Источник: Коммерсантъ

В Таганрогском заливе ликвидировали загрязнение побережья нефтепродуктами. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Очистка береговой линии началась в районе Богудонии, где были выявлены загрязнения. К работам привлекли специалистов отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов городской администрации, представителей ООО «Курганнефтепродукт», студентов Южного федерального университета, участников военно-патриотического объединения «Казачья Гвардия им. гвардии старшего лейтенанта Глухова», а также волонтеров АНО «Первый взгляд».

По заявлениям властей, загрязнения на побережье удалось устранить, возможные экологические последствия были минимизированы. Все службы продолжают постоянный мониторинг состояния воды и почвы.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге изначально опровергли информацию о загрязнении побережья Таганрогского залива после атаки беспилотников на терминал нефтепродуктов 10 июля.

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