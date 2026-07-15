В Москве на Малой Никитской улице обновили асфальт

Подчеркивается, что специалисты регулярно проверяют состояние дорожного покрытия, отслеживают окончание гарантийного срока и своевременно ремонтируют проблемные участки. Работы проводят в несколько этапов: фрезерование прежнего покрытия, восстановление смотровых колодцев и дождеприемных решеток, обустройство нового асфальта и нанесение дорожной разметки. Все это осуществляют преимущественно в ночное время, когда трафик ниже.