В Москве на Малой Никитской улице обновили асфальт

Новое асфальтовое покрытие уложили на Малой Никитской улице в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Реализуемые в столице проекты по созданию комфортной городской среды соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт асфальта на Малой Никитской улице. На участке протяженностью 800 метров обновили более 7,5 тысячи квадратных метров покрытия», — отметил он.
Подчеркивается, что специалисты регулярно проверяют состояние дорожного покрытия, отслеживают окончание гарантийного срока и своевременно ремонтируют проблемные участки. Работы проводят в несколько этапов: фрезерование прежнего покрытия, восстановление смотровых колодцев и дождеприемных решеток, обустройство нового асфальта и нанесение дорожной разметки. Все это осуществляют преимущественно в ночное время, когда трафик ниже.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.